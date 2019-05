Goffin écarte difficilement Jaziri et se hisse en demi-finale à Estoril

David Goffin ne doit pas regretter d'avoir ajouté en dernière minute le tournoi portugais d'Estoril à son programme. Le N.1 belge, retombé au 25e rang mondial, s'est qualifié vendredi pour les demi-finales de cette épreuve ATP250 jouée sur terre battue et dotée de 524.340 euros. Au lendemain de sa victoire sur le tenant du titre et favori du public le Portugais Joao Sousa (ATP 51), le Liégeois de 28 ans a pris le meilleur sur le Tunisien Malek Jaziri (ATP 75) 4-6, 7-6 (7/4) et 6-2 après un long duel de 2h37.

Goffin a réussi le break dès le 3e jeu et a pu faire la course en tête dans le premier set (3-1). Après avoir manqué une balle de 4-1, les choses ont moins bien tourné face à un adversaire de 35 ans qui avait gagné leurs deux premières rencontres en 2009 au Koweit et en 2016 à Shenzhen, toujours sur surface dure. Il a perdu son service et le Tunisien est revenu à 3-3. Le Belge a ensuite laissé échapper deux balles break dans les 7e et 9e jeux à l'inverse de Jaziri qui empochait le set initial sur la mise en jeu de son adversaire (4-6).

Goffin ne s'est pas décomposé et a réédité le même scénario dans la deuxième manche. Deux breaks et 4-1 au marquoir avant de gaspiller à 5-2 et de relancer les espoirs de son adversaire. Profitant des fautes directes du Liégeois, Jaziri a recollé au score et a arraché le tie-break finalement remporté 7/4 par Goffin.

Un coup dur pour Jaziri qui a manifestement payé le poids de l'âge au delà des 2h de match. Dans le troisième set, le N.1 belge s'est rapidement échappé à 3-0 et à cette fois-ci gardé sa concentration pour décrocher la victoire.

Ce 3e match remporté cette saison sur l'ocre, permet à David Goffin de jouer sa deuxième demi-finale de l'année. Son adversaire sera le même que lors de la première, fin février à Marseille, à savoir le jeune Grec Stefanos Tsitsipas, 10e mondial et tête de série N.1. Âgé de 20 ans, un des leaders de la "New Gen" avait gagné à deux pas du Vieux Port 7-6 (7/1), 6-2. Le bilan de leurs cinq confrontations a désormais tourné en faveur de l'Athénien (3-2), mais sur terre battue c'est le N.1 belge qui a gagné leur seul duel : 7-6 (7/4) et 7-5, en seizièmes de finale à Monte Carlo en 2018.

Vendredi, Tsitsipas a éliminé le qualifié portugais Joao Domingues 7-6 (7/3), 6-4 en 1h46.