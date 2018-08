Goffin dompte Del Potro à Cincinnati et affrontera Federer en demies

David Goffin s'est qualifié vendredi pour les demi-finales de l'ATP Masters 1000 de Cincinnati, aux Etats-Unis. Le Liégeois, 11ème joueur mondial et 11ème tête de série de ce tournoi sur surface dure, s'est imposé face à l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Le match s'est clôturé sur le score 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) à l'issue de deux tie break, et a duré 2 heures et 3 minutes.

"La journée a été difficile, a expliqué Goffin qui s'était imposé plus tôt dans la journée face au Sud-Africain Kevin Anderson, 6ème mondial (6-2, 6-4). Le match a été d'une grande intensité, avec quelques rallyes de revers en fond de court. Trouver une solution tactique n'a pas toujours été facile mais à la fin, j'ai gagné les deux tie-breaks. Je suis très content d'être en demi-finales", a ajouté Goffin, qui n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale dans l'Ohio (2013 et 2015). Le match a été une vraie bataille. Je me sens très bien mais surtout je bouge très bien aussi, c'est la clé de mon tennis. Je suis frais mentalement et, match après match, cela va de mieux en mieux. Gagner contre Stéfanos Tsitsipas au premier tour m'a donné beaucoup de confiance, c'est ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux sur le court."

En demi-finales, le n°1 belge affrontera le Suisse Roger Federer qui a fini par prendre le dessus sur son compatriote Stanislas Wawrinka après un long combat de trois sets (6-7 (2/7), 7-6 (8/6), 6-2). Le numéro 2 mondial est le joueur le plus titré à Cincinnati de l'ère Open avec 7 finales remportées.

"Il joue si bien ici à Cincinnati. Les courts sont rapides et il apprécie ça. Cela ne s'annonce pas facile, avoue Goffin. C'est toujours spécial de jouer contre lui. Il faut se concentrer sur son propre jeu et non sur ce qu'il fait. Ce sera compliqué, comme chaque fois.". Le Belge, 27 ans, a remporté le dernier duel entre les deux hommes en demi-finales du Masters de Londres en novembre 2017, mettant fin à une série de six défaites de rang.