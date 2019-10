Goffin devra "bien servir et faire mal" à Djokovic, qui s'attend "à un grand défi"

David Goffin (ATP 15) était très satisfait après sa qualification pour les demi-finales du tournoi ATP 500 sur dur de Tokyo, doté de 1.895.290 dollars, ce vendredi. Après avoir dû batailler ferme lors de ses deux premiers tours, le Liégeois, 28 ans, n'a cette fois eu besoin que de 54 minutes pour écarter le Sud-Coréen Hyeon Chung (ATP 143), demi-finaliste de l'Australian Open en 2018, 6-2, 6-2.

"J'ai disputé un très, très bon match", a-t-il confié après sa victoire. "J'ai vraiment bien joué. La clé fut probablement mon service. J'ai très bien servi. Ce fut l'une de ces soirées où on trouve toutes les zones, où on a le timing parfait et où on peut atteindre une pièce de monnaie placée n'importe où dans le carré avec chaque service. Cela m'a permis d'obtenir beaucoup de points gratuits."

David Goffin a ainsi gagné 27 points sur 30 derrière sa première balle de service, frappé 24 coups gagnants et commis seulement 5 fautes directes. De bon augure avant son duel XXL contre un certain Novak Djokovic (ATP 1), lauréat de l'Australian Open et de Wimbledon, qui n'a laissé que trois jeux - 6-1, 6-2 au Français Lucas Pouille (ATP 24).

"La grande force de Novak, c'est qu'il met la pression lors de chaque point" a expliqué David Goffin après sa qualification pour les demi-finales. "Il retourne remarquablement bien, très long. Et dans l'échange, il prend la balle tôt, vous fait énormément courir au point que vous ne vous sentez jamais à l'aise. Il joue vite et toujours avec précision. Ce n'est pas comme si vous affrontiez Roger, qui frappe des coups gagnants tout le temps. Novak est très solide, il ne rate pas, il ne fait pas de cadeau et il se déplace tellement bien qu'il est compliqué de trouver une solution".

David Goffin a déjà battu Novak Djokovic, en 2017 sur la terre battue de Monte-Carlo. Mais il a perdu six de ses sept confrontations contre le N.1 mondial et il reste sur une défaite assez cuisante, 6-4, 6-0, 6-2 en quart de finale à Wimbledon en juillet dernier. Alors, comment faire pour le terrasser ?

"Le plus important, c'est de pouvoir monter sur le court avec un certain degré de confiance. Et c'est le cas à l'heure actuelle", a poursuivi le Liégeois. "Ensuite, il faut d'abord penser à faire son boulot, à essayer de rester dans le match, peu importe le score, et de saisir les quelques opportunités qui se présenteront. Il faudra bien servir, servir intelligemment, pour essayer d'obtenir l'un ou l'autre point gratuit. Et après, il faudra très bien jouer depuis sa ligne de fond, tenir l'échange, et si l'occasion se présente, être agressif pour rentrer dans le terrain et lui faire mal."