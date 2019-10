Goffin devra au moins atteindre les demi-finales à Bercy pour aller au Masters

David Goffin (ATP 13) a peut-être vu ses espoirs d'une nouvelle participation aux ATP Finals, le Masters à Londres, s'envoler suite à sa défaite jeudi au deuxième tour du tournoi ATP 500 indoor de Bâle, doté de 2.082.655 euros, contre l'Américain Reilly Opelka (ATP 37). Battu 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) et 7-5 par le colosse du Michigan, 22 ans, 2m11, au terme d'une bataille de service de 2h25 minutes, le Liégeois, 28 ans, sera condamné à l'exploit la semaine prochaine au tournoi ATP Masters 1000 de Paris-Bercy.

Éliminé au deuxième tour à Bâle, David Goffin ne marquera pas de point dans la course au Masters cette semaine, vu que son dernier résultat comptabilisable - les joueurs peuvent en retenir 18 sur une année - était déjà de 45 points. Ce qui n'est pas le cas de son principal concurrent, l'Italien Matteo Berrettini (ATP 11), huitième et dernier qualifié actuel, et de l'Espagnol Roberta Bautista Agut (ATP 10), neuvième, respectivement en quart de finale à Vienne et à Bâle.

Au classement virtuel de ce jeudi, David Goffin compte ainsi 245 points de retard sur Matteo Berrettini et 205 points sur Roberto Bautista Agut. Cela signifie que pour avoir la moindre chance de se qualifier pour les ATP Finals à Londres, du 10 au 17 novembre, le N.1 belge devra au minimum se hisser en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, le dernier rendez-vous de la saison régulière, la semaine prochaine.

Dixième dans la course au Masters pour l'instant, le Liégeois ajouterait alors 360 points à son compteur et pourrait alors espérer dépasser Matteo Berrettini et Roberto Bautista Agut, Pour autant, bien entendu, que ni l'Italien, ni l'Espagnol ne signe un résultat probant en Autriche ou en Suisse cette semaine. Sans quoi, c'est carrément une place en finale - d'une valeur de 600 points - que David Goffin devra aller chercher dans la capitale française.