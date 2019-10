Goffin débutera au 2e tour à Paris face à Dimitrov ou Humbert

Tête de série N.12, David Goffin est exempté de 1er tour au Masters 1000 de Paris, le dernier tournoi ATP de la saison qui débutera lundi dans la capitale française. Le Liégeois, 13e joueur mondial, entrera en lice au 2e tour face au vainqueur du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 29) et le Français Ugo Humbert (ATP 63).

David Goffin, 28 ans, et Grigor Dimitrov, 28 ans également, se sont croisés à huit reprises sur le circuit, avec une seule victoire du numéro 1 belge, en 2017 à Rotterdam. Leur dernier duel a eu lieu en 2018 sur la terre battue de Monte Carlo.

Le dernier affrontement entre David Goffin et Ugo Humbert est beaucoup plus récent, puisque le Messin, âgé de 21 ans, avait créé la surprise en éliminant Goffin dès l'entrée en lice de celui-ci au 2e tour de l'European Open la semaine dernière à Anvers. Humbert s'était imposé 6-3, 6-1 en 1 heure et 7 minutes dans le premier face-à-face entre les deux joueurs.

Goffin est le seul Belge engagé à Paris où le Russe Karen Kachanov est tenant du titre. Le Liégeois, également éliminé au 2e tour à Bâle cette semaine, reste mathématiquement dans la course au Masters de Londres, même si la tâche s'annonce compliquée. Goffin est actuellement 10e à la 'Race to London' avec 200 points de retard sur l'Italien Matteo Berrettini (ATP 11), 8e et demi-finaliste à Vienne ce week-end, et 160 sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 10), 9e de ce classement portant sur les résultats de l'année 2019. Mais le nouveau classement qui sera publié lundi devrait voir Goffin sortir du top 10.