Goffin de retour en finale :"Une belle récompense"

David Goffin (ATP 33) était aux anges, samedi, après s'être qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle. Le Liégeois, 28 ans, a battu 7-6 (7/4), 6-3 l'Italien Matteo Berrettini (ATP 22), 23 ans, l'une des révélations de l'année, vainqueur le week-end dernier à Stuttgart. "C'est super !", s'est-il exclamé après avoir claqué un dernier ace sur sa première balle de match.

"C'est génial. C'est ma première finale de l'année", a-t-il confié à même le court après sa qualification. "J'ai joué avec beaucoup de confiance. J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois pour revenir à mon meilleur niveau et c'est une belle récompense. J'étais très concentré, car je savais que si je donnais un ou deux points faciles, cela pourrait me coûter le break. Et avec le service de Matteo, ce serait difficile de revenir. J'ai moi-même très bien servi et j'ai réussi à être agressif du fond du court. Et je suis très content d'avoir pu finir par un break et un bon jeu de service derrière."

Il s'agit de la douzième finale de la carrière de David Goffin et de sa première depuis le Masters à Londres en 2017. Le numéro 1 belge y rencontrera le vainqueur du match entre Roger Federer (ATP 3), son idole, et le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 43), l'un de ses meilleurs amis sur le circuit, avec qui il s'est aligné en double en Allemagne.

"Je n'ai pas spécialement de préférence", a-t-il ajouté." Je vais savourer ma victoire, car c'est une merveilleuse sensation d'être en finale ici à Halle. Et puis suivre ce match, pas avec du pop-corn, mais relativement détendu. L'un est un très bon joueur et l'autre c'est Roger. Voilà", conclut-il avec le sourire.