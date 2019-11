Goffin craque contre De Minaur, la Belgique battue par l'Australie et éliminée

David Goffin (ATP 11) a été battu 6-0, 7-6 (7/4) par Alex De Minaur (ATP 18) dans le deuxième match du duel entre la Belgique et l'Australie comptant pour le groupe D de la phase finale de la Coupe Davis de tennis, mercredi, à la Caja Magica de Madrid. L'Australie se porte ainsi sur le score de 2-0 et est assurée de remporter ce duel ainsi que ce groupe alors que le double doit encore être joué.

Après la défaite de Steve Darcis (ATP 158) contre Nick Kyrgios (ATP 30), 6-2, 7-6 (11/9), Goffin devait absolument l'emporter pour préserver les chances belges de terminer en tête du groupe. Malheureusement, Goffin connaissait un premier set cauchemardesque, perdu sans prendre le moindre jeu.

Dans le deuxième set, De Minaur faisait le break dans le troisième jeu. Il s'offrait une balle de match, à 5-3, sur le service de Goffin. Le N.1 belge la sauvait et, dans la foulée, prenait le service de son adversaire pour revenir à 5-5. Dans le jeu suivant, Goffin sauvait trois balles de break et prenait l'avantage (5-6). Le Liégeois poursuivait sur sa lancée et héritait de deux balles de set, que De Minaur repoussait (6-6). On arrivait ainsi au jeu décisif, remporté 7/4 par De Minaur qui offrait ainsi la victoire et la qualification à l'Australie.

David Goffin, 28 ans, et De Minaur (ATP 18), 20 ans, ne s'étaient encore jamais rencontrés.

Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 47 en double) doivent encore affronter John Peers (ATP 26 en double) et Jordan Thompson (ATP 160 en double) dans le double. Mais les Australiens, qui avaient battu la Colombie 3-0 mardi, sont d'ores et déjà assurés de la qualification en quarts de finale où ils affronteront le Canada.

La Belgique, victorieuse 2-1 de la Colombie lundi, doit à présent espérer finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes.