Goffin battu par De Minaur à Antalya : "Dommage, j'avais tout pour gagner ce match"

David Goffin (ATP 16) était déçu, ce mardi, d'avoir échoué aux portes de la finale du tournoi ATP 250 sur dur d'Antalya, le premier de la saison tennistique 2021. Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2 du tableau, s'est incliné 6-4, 3-6, 6-2 contre le jeune Australien Alex De Minaur (ATP 23), tête de série N.4, qui l'avait déjà battu lors des Davis Cup Finals à Madrid fin 2019.

"C'est dommage, car j'avais tout pour gagner ce match", a confié à Belga le numéro 1 belge, qui a même envoyé une balle de rage hors du complexe après sa défaite. "La différence, c'est que comparé à mes matches précédents, je ne suis pas bien entré dans la partie. Je n'ai pas bien servi, quelques doubles fautes, des balles faciles. Ensuite, je me suis bien ressaisi et j'ai nettement mieux joué. Dans le troisième set, il y a eu de très beaux échanges. J'étais très offensif, car il ne faisait pas grand-chose. Il attendait pour me contrer et il a réussi quelques lobs un peu chanceux qui lui ont permis de s'échapper à 4-2, puis à 5-2 avec des nouvelles balles."

Inlassable relanceur, Alex De Minaur est surnommé le Démon sur le circuit, mais c'est David Goffin qui a en somme été rattrapé par un vieux démon, les doubles fautes, lors de cette demi-finale. Le natif de Rocourt en a servies sept sur l'ensemble du match et elles lui ont malheureusement coûté deux breaks sur les quatre réussis par l'Australien.

"Ce ne sont pas tellement les doubles fautes, mais plus le pourcentage de premières balles", a-t-il expliqué. "C'est vrai que j'ai en servi plusieurs au début. J'étais un peu moins relâché. Je voulais peut-être en mettre un peu trop pour faire le point. Il y a eu des très bons passages, mais j'aurais peut-être pu passer plus de premières balles. Cela aurait pu m'aider lorsque je suis revenu à 3-2 au troisième set. Même s'il y a eu des bons échanges que j'aurais aussi pu remporter, un point gratuit ou deux, face à lui, cela change tout. À l'arrivée, il y a un petit goût de trop peu, mais dans l'ensemble, cela reste une semaine très positive."