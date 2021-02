Gippsland Trophy : Elise Mertens surclasse Kaia Kanepi en finale et gagne, son 6e titre WTA

Elise Mertens après sa victoire au tournoi de Melbourne/Gippsland - Tennis - Melbourne - Elise... Elise Mertens a remporté le tournoi WTA de Gippsland Trophy, une épreuve préparatoire à l'Open d'Australie, à Melbourne. En finale, la numéro 1 belge, 20e mondiale et 7e tête de série, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-1, et après 1h10 de jeu, face à l'Estonienne Kaia Kanepi, 35 ans, 94e mondiale. Elise Mertens s'était hissée en finale après avoir sorti l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5) en quarts de finale, et à la suite du forfait de la Japonaise Naomi Osaka (WTA 3) avant la demi-finale. La Limbourgeoise, 25 ans, a disputé dimanche la 9e finale de sa carrière sur le circuit WTA. Et elle compte désormais six titres à son palmarès, après Doha (2019), Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018) et Rabat (2018).