Gippsland Trophy : Elise Mertens efface Elina Svitolina et passe en demi-finales

Elise Mertens s’est qualifiée pour des demi-finales du Gippsland Trophy. Notre compatriote a réussi un gros coup à Melbourne. Elle a battu l’Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale, au super tie-break (6-3, 5-7, 10-6).



Mertens contrôle la première partie du match. Elle domine son adversaire pour mener 6-3, 5-2. La suite est plus délicate. Svitolina se réveille et revient à 5-4. Le dixième jeu du deuxième set est interminable. L’Ukrainienne sauve trois balles de match, recolle à 5-5 et passe devant (6-5). Elle aligne un 5e jeu et empoche la manche (7-5).



La victoire se joue au super tie-break. À nouveau Mertens démarre fort, elle se détache à 9-4. Svitolina écarte encore deux balles de match. Mais la sixième est la bonne pour la N.1 belge (10-6).



La Louvaniste sera confrontée à un autre gros morceau au tour suivant, la Japonaise Naomi Osaka, 3e du classement WTA.