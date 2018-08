Gille et Vliegen remportent le double à Liberec

Sander Gille et Joran Vliegen ont remporté le double du Challenger de Liberec, samedi eu en République tchèque. La paire belge, première tête de série de ce tournoi sur terre battue doté de 43.000 euros, a battu en finale le Tchèque Patrik Rikl et le Slovaque Filip Polasek en deux sets 6-3, 6-4 et 52 minutes de jeu.

C'est le troisième titre sur le circuit Challenger cette année pour Sander Gille et Joran Vliegen, après leurs titres à Rennes en début d'année et à Prague la semaine dernière.

Gille, 27 ans et 100e mondial en double, compte désormais 9 titres Challenger en double. Vliegen, 25 ans et 118e mondial en double, en est à son 8e titre.