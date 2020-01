Gillé et Vliegen gagnent le double, la Belgique bat la Moldavie 3-0

La Belgique a battu la Moldavie 3-0 pour ses débuts dans l'ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes organisée par l'ATP, vendredi, à Sydney, dans le groupe C. Dans le dernier match de ce duel, Sander Gillé (ATP 47 en double) et Joran Vliegen (ATP 39 en double) sont venus à bout de Radu Albot (ATP 101 en double) et Alexander Cozbinov (ATP 388 en double) au terme de trois sets très disputés, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) et 11/9. La rencontre a duré 2 heures et 24 minutes.

La rencontre a été interrompue quelques minutes dans le troisième set en raison d'une panne d'électricité. Après cela, Gillé et Vliegen ont dû sauver une balle de match, à 8/9 pour leurs adversaires.

En ouverture, Steve Darcis, 157e joueur mondial, avait donné l'avantage à la Belgique en battant Alexander Cozbinov (ATP 818) sur le score de 6-4, 6-7 (4/7), 7-5.

Ce premier match a été précédé par une gaffe de l'organisation: au moment des hymnes nationaux, l'hymne roumain a été diffusé au lieu de celui moldave.

"Au début du match entre la Moldavie et la Belgique, nous avons passé pour la Moldavie le mauvais hymne", a reconnu l'ATP. "Nous sommes sincèrement désolés et avons présenté nos excuses à l'équipe de Moldavie."

Dans le match suivant, David Goffin (ATP 11) a validé le succès belge en se jouant 6-4, 6-1 de Radu Albot (ATP 46).

Sur la surface dure de Sydney, les Belges affronteront la Grande-Bretagne le 5 janvier et la Bulgarie le 7 janvier.

Versée dans le groupe C, la Belgique devait initialement rencontrer la Suisse de Roger Federer et la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Mais Federer, pour raisons personnelles, et Andy Murray, blessé à l'aine, ont déclaré forfait pour le tournoi australien. La Suisse a été remplacée par la Bulgarie de Grigor Dimitrov (ATP 20). Bulgares et Britanniques s'affronteront vendredi.

Les six vainqueurs de groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale, prévue à Sydney.