Gille et Vliegen éliminés dès le premier tour à Münich

La paire belge formée par Sander Gille et Joran Vliegen a perdu face aux Croates Ivan Karlovic et Nenad Zimonjic au premier tour du tournoi ATP 250 de Munich sur terre battue (501.345 euros). Gille et Vliegen se sont inclinés 6-7 (4), 6-4 et 10-8, mercredi en Allemagne.

Après un premier set accroché qui s'est terminé au tie-break (7-4), les Belges ont perdu leur mise en jeu dès le début du 2e set et ont dû céder la deuxième manche (6-4). Dans le super tie-break, les Belges ont dû rendre les armes. Menés 9-4, ils sont revenus jusqu'à 9-8 avnt de finalement céder et offrir la victoire aux Croates.

C'est le deuxième tournoi ATP que la paire dispute ensemble après celui d'Anvers en octobre 2017, lors duquel les Belges avaient perdu au premier tour face aux frères Bryan (6-4, 7-6).

Ils avaient été sélectionnés par Johan Van Herck pour disputer le quart de finale de Coupe Davis perdu 0-4 face aux Etats-Unis en avril. Les Belges avaient dû s'incliner 3 sets à 1 (5-7, 7-6(1), 7-6(3), 6-4) face à la paire Harrison/Sock lors du 3e match du week-end, cédant le point de la victoire aux Américains.

Sander Gille occupe actuellement la 82e place du classement ATP en double alors que Joran Vliegen pointe quelques positions derrière, à la 93e place.