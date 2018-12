Germain Gigounon: "Yanina Wickmayer est une guerrière, et ça me plait"

Lundi dernier, Germain Gigounon, 29 ans, annonçait qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur de tennis, après douze années passées sur le circuit professionnel. Dès le lendemain, Yanina Wickmayer a fait savoir que le Binchois devenait son nouvel entraîneur. "Je suis très excitée à l'idée de partager ce nouveau chapitre et ce défi avec une personne aussi motivée et positive", a précisé la joueuse belge, sur son profil Facebook.

La deuxième carrière de Germain Gigounon commence donc immédiatement. Et il a un beau défi à relever, aider Yanina Wickmayer à réintégrer le top 100 mondial, et à retrouver une bien meilleure place encore dans la hiérarchie mondiale.

Entretien avec Germain Gigounon...

Germain, c'est surprenant, ce qui vous arrive... On a l'impression d'assister à la reconversion la plus rapide de l'histoire. Sauf que cela ne marche pas de cette façon-là, et on le sait très bien. Prendre la décision d'arrêter, c'est un processus sans doute difficile, c'est un moment critique dans la carrière d'un sportif. Tout cela ne s'est probablement pas fait du jour au lendemain...

Non, cela faisait quand même un moment que j'y pensais. Déjà, en 2017, j'avais vécu une année un peu noire, avec des blessures. Mais j'avais envie, malgré tout, d'encore tenter ma chance, parce que je ne voulais pas arrêter là-dessus. J'ai essayé, j'ai beaucoup donné cette année. Mais ce n'était pas vraiment suffisant pour revenir là où je le voulais. Et j'ai recommencé à y penser à la fin de l'été. Il y a eu une longue réflexion, puis il y a eu cette proposition de Yanina. C'est sûr que c'était vraiment un beau challenge. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment. Ca a aussi joué dans ma décision.

Beaucoup de gens se posent une question, que l'on va donc vous poser aussi : coach, vous savez faire ?

Je vais essayer, en tout cas. Coach, c'est beaucoup de choses. Je vais essayer d'utiliser l'expérience que j'ai, grâce à ma carrière, même si elle ne s'est pas faite au plus haut niveau. Je pense que j'ai quand même vécu beaucoup d'expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et je pourrai m'en servir. Après, il va falloir s'adapter, cela s'apprend aussi sur le tas. Je crois qu'au fur et à mesure des matches et des expériences, je vais grandir comme coach. C'est aussi mon but. Mais c'est sûr qu'au début, il y aura des petits détails qu'il faudra régler. Et elle aussi, elle devra s'adapter. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais je pense que oui, j'ai quelque chose à lui apporter. Sinon, je ne le ferais pas.

Vous pensez que vous allez aimer ça ? C'est ce que vous avez toujours voulu faire après votre carrière de joueur ? On n'est pas sûr d'aimer, tant qu'on n'a pas essayé...

Non, c'est sûr, on ne sait jamais tant qu'on ne l'a pas fait. Mais j'ai toujours vu mon après-carrière comme ça, comme coach. J'aime tellement ce monde-là, j'aime le monde des tournois, j'aime voyager, et j'aime vraiment le tennis, le jeu. Je ne savais pas vraiment par où commencer, ça dépendait aussi des propositions, avec des jeunes, une fille, un garçon. Ce qui s'est présenté, c'est directement un beau challenge. C'est Yanina, qui a été 12e mondiale, demi-finaliste en Grand Chelem. Ce n'est peut-être pas le plus facile pour commencer, mais je suis vraiment motivé à l'idée de relever ce défi.

Vous avez le même âge que Yanina. Vous la connaissez depuis toujours ?

Oui, on est de la même année, donc on se connaît depuis les catégories d'âge. Ensuite, on a eu un parcours différent. Elle a vite été très haut, elle est partie dans les gros tournois, et moi un peu moins. Donc, on s'est un peu perdu de vue. Mais le monde du tennis belge est petit, et on se connaît tous.

Le fait qu'elle soit une vraie battante, c'est quelque chose qui doit vous plaire. Cela vous a aidé à accepter sa proposition ?

Je sais que c'est une grosse bosseuse, et c'était quelque chose que je recherchais chez les joueurs ou joueuses que j'avais envie de coacher. C'est important pour moi, ces valeurs de travail et de respect. On s'est bien entendus là-dessus. C'est une qualité que je recherche vraiment et sur laquelle je vais insister. Mais je pense que c'est naturel chez elle, c'est vraiment une guerrière. J'aime ce côté-là, oui...

Vous en avez parlé très vite avec Steve Darcis, qui a aidé Yanina en 2018 ?

Oui, je lui en ai beaucoup parlé, et elle lui en a beaucoup parlé. Parce qu'elle lui avait fait confiance, et cela s'était bien passé entre eux. Ce n'était pas possible pour lui de continuer à l'entraîner, parce qu'il est de retour à la compétition. Et j'espère qu'il pourra continuer à jouer pendant un petit moment, et revenir au top. On était d'accord, avec Steve, sur la manière dont il fallait travailler. On était sur la même longueur d'onde. Et je pense que c'est aussi ce qui a plu à Yanina. Elle savait bien que j'étais proche de Steve, et qu'on était d'accord. Donc, je pense que ça a aidé, oui.

Il y a des joueurs qui méprisent un petit peu le circuit féminin. De votre côté, vous vous êtes toujours intéressé au tennis féminin ?

Intéressé, c'est un grand mot. J'étais concentré sur ma carrière et sur mes tournois. Mais j'ai fait beaucoup de tournois mixtes, donc j'avais la chance de voir le tennis féminin. Maintenant, le vivre de l'intérieur, ce sera nouveau pour moi. Donc, il va falloir m'adapter. Cela ne m'effraye pas. Je vais essayer de faire ça au plus vite, et de me renseigner sur les joueuses que je ne connais pas.

Qu'est-ce qui vous plaisait le plus, dans votre vie de joueur de tennis ?

Il n'y a pas une chose en particulier, c'est un peu tout. J'aimais déjà beaucoup voyager, j'aimais l'ambiance des tournois, j'aimais le stress de la compétition. C'est ce qui me fait parfois peur, pour l'après-carrière, ce petit stress en moins. Mais il y aura aussi du stress au bord du terrain, je pense. Tout cela me plaisait. Les entraînements durs, aussi. Et finalement, les moins bons moments, je pense que ça fait aussi partie du jeu. Comme les remises en question. C'est quand même une vie particulière, avec beaucoup d'émotions. C'est ça qui rend la chose plus belle.

Vous venez de parler de voyages, de stress, de compétitions, d'entraînements, d'émotions. C'est exactement ce que vous allez aussi vivre en tant que coach...

Oui, c'est ce que je disais, il y a quand même beaucoup de points communs. Maintenant, cela ne dépendra pas directement de moi. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle se sente le mieux possible, et pour continuer à la faire évoluer. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer, c'est important. Là, on vient de commencer, et ce que j'ai déjà vu me plaît. Elle travaille dur. Moi, je vais essayer d'apporter le petit "plus" que je serai capable de lui donner.

Et dans quelques jours, c'est déjà le début de la saison 2019...

Oui, cela arrive très vite. Je n'aurai pas eu beaucoup de temps pour travailler avec elle. Maintenant, on le sait tous les deux, et on essaye de faire le maximum. On y sera bientôt. Elle est en qualifications à Brisbane avant même le début de 2019, dès le 28 ou 29 décembre. On va essayer de faire le maximum d'ici là, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions. On sait qu'elle n'a pas joué de matches depuis quelques mois, puisqu'elle a arrêté sa saison après l'US Open. Donc, il va falloir retrouver les repères, les sensations. Et on va essayer d'avancer petit à petit.