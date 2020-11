Germain Gigounon bientôt coach de David Goffin ? Il ne manque que l'officialisation

L’annonce surprise, ce samedi, de la séparation entre Ysaline Bonaventure et Germain Gigounon a immédiatement lancé une autre question : le coach binchois va-t-il devenir le nouvel entraîneur de David Goffin ? On sait que les deux garçons sont très proches dans la vie, mais une collaboration professionnelle c’est autre chose. L’alchimie doit prendre avec parfois des moments difficiles à traverser ensemble. Olivier Rochus est étonné au premier abord, David Goffin ayant toujours préconisé l'expérience du plus haut niveau, comme il l'avait fait auparavant avec Thomas Johansson. "Germain est très proche de David, c’est certain, mais il n’a pas beaucoup d’expérience du haut niveau ni des joueurs du top. Maintenant, si on réfléchit un peu plus loin, on peut imaginer que Dav' sera mieux dans sa tête avec Germain qu’il connaît bien et qui le connaît aussi très bien. C’est un point important."