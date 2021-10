Frustré par l'attitude de Tiafoe, Sinner se lâche et pousse un coup de gueule : "Ce gars n'a aucun respect"

Brillant vainqueur du tournoi d'Anvers il y a quelques jours, Janik Sinner espérait rééditer pareil exploit au tournoi ATP de Vienne. Malheureusement pour lui, le prodige italien est tombé en demi-finale après un combat de titans contre l'Américain Frances Tiafoe. Un match intense, disputé et qui a fait couler pas mal d'encre. Explications.

Au moment où Janik Sinner mène 6-3, 5-2 on se dit que ce choc est quasiment plié et que l'Italien risque de filer tranquillement vers la finale du tournoi. Mais inexplicablement, Sinner flanche au pire des moments, incapable de conclure et poussé dans ses retranchements par un Tiafoe qui retrouve subitement de sa superbe.

Lentement mais sûrement, les échanges s'intensifient, le match s'équilibre et Tiafoe revient dans la partie. Toujours aussi showman, l'Américain régale le public et parvient finalement à renverser, à la surprise générale, une rencontre très mal embarquée : 3-6, 7-5, 6-2. Heureux du score, encore davantage après ce scénario rocambolesque, le bouillonnant Américain savoure avec le public, laissant exploser sa joie à de nombreuses reprises.

Une attitude 100% griffée Tiafoe, qui a le don d'exaspérer Sinner, peut-être un peu mauvais perdant sur le coup et moins adepte de ces célébrations exubérantes : ""A mon avis, aujourd’hui Tiafoe est allé trop loin, il en a trop fait. C’est une chose quand le joueur essaie de faire un show pour faire un peu de spectacle, c’est une autre chose quand vous commencez à manquer de respect."

Des déclarations lâchées en conférence de presse qui ont eu le don d'énerver certains supporters de tennis sur les réseaux sociaux, ceux-ci reprochant à Sinner d'être robotisé dans un monde tennistique de plus en plus aseptisé.