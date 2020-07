Fruhvirtova, 13 ans, signe l'exploit face à la 54e mondiale

Même s’il ne faut pas faire des plans sur la comète, il y a quand même parfois des noms de jeunes joueuses qu’il faut retenir. Ici, c’est Brenda Fruhvirtova. Si son nom ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas. Pourtant la cadette de la famille Fruhvirtova progresse très, très vite.

Ce jeudi, lors d’un tournoi exhibition en République tchèque, la joueuse de 13 ans s’est permis de s’imposer en deux sets contre Katerina Siniakova, 54e joueuse mondiale, professionnelle depuis 2012… Une victoire nette, 7-6, 6-1, en 1h30 tout pile. C’est plutôt prometteur. D’ailleurs, en février dernier, elle remportait déjà le prestigieux tournoi des Petis As. Tournoi remporté un an plus tôt par… Sa sœur Linda. Un doublé historique.

Nul doute que d’ici quelque temps, on pourra découvrir la joueuse et observer son jeu prometteur.