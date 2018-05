Flipkens vient à bout de Bertens et se qualifie pour les demies à Nuremberg

Kirsten Flipkens (WTA 69) a battu la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 18/N.3) sur le score de 5-7, 6-3 et 7-6 (3) en quarts de finale du simple au tournoi de tennis de Nuremberg, une épreuve de la WTA sur terre battue, vendredi en Allemagne. La Néerlandaise de 26 ans était 3ème tête de série et tenante du titre à Nuremberg.

Bertens, finaliste à Madrid et lauréate à Charleston, a bien débuté la rencontre en prenant le premier set (5-7) mais a ensuite connu un sérieux coup de moins bien dans le deuxième (6-3) et jusqu'au milieu du dernier (4-2) set avant de recoller à 5-5. La Belge, qui a ensuite pris la mise en jeu de son adversaire, a servi pour le match mais a été contrainte de disputer un jeu décisif. Après un combat de 2 heures et 38 minutes de jeu, Flipkens a finalement décroché la victoire.

'Flipper' disputera sa première demi-finale de la saison, où elle affrontera Alison Riske (WTA 105). L'Américaine de 27 ans a profité de l'abandon de la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 45/N.6) pour intégrer le dernier carré.

Mercredi, la Belge, 69ème mondiale, avait dominé la qualifiée argentine Nadia Podoroska (WTA 506) en deux manches sur la score de 7-6 (6) et 6-2. La Campinoise de 32 ans avait éliminé Alison Van Uytvanck (WTA 46) au 1er tour.

Associée à la Suédoise Johanna Larsson, avec qui elle forme la 2ème tête de série du double, Flipkens jouera vendredi en fin d'après-midi son quart face aux Allemandes Katharina Gerlach et Lena Rueffer.