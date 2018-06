Flipkens sans encombre au 2e tour à Rosmalen

Kirsten Flipkens (WTA 60) a passé l'écueil du premier tour du tournoi WTA International de Rosmalen, à Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Elle a battu mardi la jeune Russe Anna Kalinskaya (WTA 142), âgée de 19 ans, sur un rapide 6-3, 6-0 (en 1h03). L'épreuve sert pour de nombreuses joueuses d'entrée en matière pour la saison sur herbe, après un dernier tour sur terre battue à Roland Garros.

"Flipper" sera opposée au second tour àl 'expérimentée Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 21). Cette dernière est la partenaire de double de Kirsten Flipkens dans le tournoi.

Elise Mertens (WTA 15) doit également monter sur les courts de Bois-le-Duc mardi. La deuxième tête de série, numéro un belge, est en quatrième match sur le court central du Autotron Rosmalen, pour son entrée en lice dans le tournoi face à Polona Hercog. La Slovène de 27 ans est classée 64e mondiale et est habituellement plus à l'aise sur terre battue.

Alison Van Uytvanck (WTA 47), 6e tête de série du rendez-vous néerlandais, s'est quant à elle déjà qualifiée lundi pour le second tour, où elle sera opposée à la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 81). Elle a déjà rencontré la jeune droitière de 20 ans cette année, sur surface dure, et l'avait relativement facilement écartée en deux sets. C'était au tournoi de Budapest, où la Brabançonne avait finalement soulevé le trophée, le deuxième de sa carrière au plus haut niveau.