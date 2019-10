Flipkens résiste un set puis s'incline face à Bencic

Kirsten Flipkens a été battue en quart de finale du tournoi de Moscou face à la Suissesse Belinda Bencic. Le parcours de Flipkens, 120e mondiale, qui avait débuté par les qualifications, s'est ainsi achevé par une défaite contre la demi-finaliste de l'US Open, 22 ans, 7-6 (10/8) et 6-1.



"Flipper" a tenu le choc face à la numéro 10 mondiale dans la première manche. Flipkens a mené 3-1 avant de se faire remonter et dépasser par son adversaire (5-6). Combative notre compatriote a poussé Bencic au tie-break. Elle a même eu deux balles de set dans ce jeu décisif, sans parvenir à conclure. La 3e tête de série du tournoi russe a finalement émergé dix points à huit.



Si le premier set a été très disputé, le deuxième a été un sens unique. La Suissesse s’est rapidement envolée à 5-0 avant de conclure à 6-1.



La Suissesse, toujours en course pour les WTA Finals, affrontera en demi-finales la Française Kristina Mladenovic, 45e mondiale, 26 ans, victorieuse de son côté de la Néerlandaise Kiki Bertens (N.2), 8e mondiale, en trois sets 6-4, 2-6 et 6-1 au bout de deux heures et sept minutes de match.

Associée à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, Kirsten Flipkens (N.3) affrontera tout de même elle aussi Mladenovic, mais en demi-finales du double, vendredi encore. La Française, numéro 1 mondiale en double, est associée à la Hongroise Timea Babos, numéro 3 mondiale.

L'an dernier, Mladenovic et Babos, têtes de série N.1 à Moscou, ont remporté les Internationaux d'Australie et les Finales WTA et Roland-Garros cette année.