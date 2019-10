Flipkens, qui a battu la 28e mondiale : "Ma plus belle victoire de l'année !"

Jolie "perf" de Kirsten Flipkens (WTA 120) à la VTB Kremlin Cup, le tournoi WTA indoor de Moscou, doté de 840.130 dollars, mercredi en Russie. La Campinoise, 33 ans, s'est imposée 6-3, 3-6, 6-3 face à la jeune l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 28), 19 ans, victorieuse cette année à Hua Hin et Strasbourg, pour se hisser en quart de finale.

"Je suis très heureuse. C'est ma plus belle victoire de l'année !", a-t-elle confié à Belga. "Battre une joueuse du Top 30, cela me donne beaucoup de confiance. C'est une fille qui a signé d'excellents résultats cette année. Mais je me sentais bien avant de monter sur le court. J'avais déjà remporté quatre matches, vu que je sortais des qualifs. Le niveau de tennis a été très bon, avec beaucoup de beaux échanges. Cela ressemblait un peu à un match de Fed Cup, car il y avait pas mal d'Ukrainiens dans les tribunes. Ce n'était donc pas évident, mais je suis très contente de la manière dont j'ai joué dans le troisième set. J'ai réussi à hausser mon niveau et j'ai été très solide dans les moments importants, comme au troisième jeu, pour mener 2-1. C'est ce qui a fait la différénce...'

Cette victoire permet en outre à Kirsten Flipkens de retrouver virtuellement une place dans le Top 100 - 97e ce mercredi soir - du classement WTA. La native de Geel pourra donc aborder en toute sérénité son prochain duel, où elle défiera la Suissesse Belinda Bencic (WTA 10), 22 ans, tête de série n°3 du tableau, demi-finaliste à l'US Open.

Bencic a battu la Polonaise Polona Hercog (WTA 49) 1-6, 6-3, 6-4, au premier tour. "C'est une grande joueuse. Elle est encore en course pour une place au Masters. Je m'attends donc à un match très difficile. Mais je n'aurai rien à perdre. Ma semaine est déjà réussie. Je me plais vraiment bien ici à Moscou et je vais tâcher de prendre un maximum de plaisir sur le court", a-t-elle conclu.