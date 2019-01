Flipkens passe à Auckland, Alison Van Uytvanck se blesse à la cheville

Alison Van Uytvanck (N.8) a été contrainte à l'abandon au premier tour du tournoi de tennis d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.



La joueuse de Grimbergen, 24 ans, 49e joueuse du monde, a en effet du jeter l'éponge après une demi-heure de jeu à peine face à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, 30 ans, 174e mondiale, issue des qualifications, pour une blessure à la cheville gauche.



Van Uytvanck menait 4 à 3 dans le premier set lorsqu'elle s'est occasionnée son entorse.



Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (N.7), 32 ans, 47e mondiale, l'avait emporté contre l'Américaine Sachia Vickery, 23 ans, 101e au classement WTA: 6-2, 6-2 en 63 minutes de match.



Au deuxième tour, Kirsten Flipkens sera opposée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 86), victorieuse lundi lors de son premier tour de la Suissesse Stefanie Voegle (WTA 83) 7-5, 6-3.



Flipkens et Sorribes Tormo, 22 ans, ne se sont encore jamais rencontrées sur le circuit WTA.



Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens (N.2) est aussi engagée en double où elle affrontera au premier tour mercredi une paire formée par la Slovaque Viktoria Kuzmova et la Suissesse Stefanie Voegele.