Flipkens et Van Uytvanck éliminées au 1er tour du double à Hiroshima

Kirsten Flipkens et Alison Van Utvanck n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA International de Hiroshima, épreuve sur surface dure, mercredi, au Japon. Le duo belge, tête de série N.2, a été battu 3-6, 6-4, 10/7 par la paire japonaise Misaki Doi/Nao Hibino. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

Doi et Hibino croiseront à nouveau la route d'une paire belge au tour suivant puisqu'elles défieront Ysaline Bonaventure et Greet Minnen, victorieuses 7-6 (7/5), 6-7 (10/12), 10/7 mardi des Japonaises Erina Hayashi et Moyuka Uchijima, pour une place en demi-finales.

Van Uytvanck (WTA 63/N.3) et Flipkens (WTA 114) s'affronteront en 8e de finale du simple. Bonaventure (WTA 118), battue par Van Uytvanck, et Minnen (WTA 120) ont été éliminées au premier tour.