Flipkens assure sa place en demi-finales du double à Eastbourne

Kirsten Flipkens a rejoint mercredi les demi-finales du double dames du tournoi de tennis WTA Premier de Eastbourne. Sur le gazon anglais, la Campinoise de 33 ans et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands ont écarté très aisément en quarts de finale la 3e tête de série, composée de l'Américaine Nicole Melichar et de la Tchèque Kveta Peschke. Elles ont gagné sur la marque de 6-3 et 6-2 et bouclé la rencontre en 58 minutes.

Les Roumaines Simona Halep et Raluca Olaru ou le duo formé de la Polonaise Alicja Rosolska et de la Chinoise Zhaoxuan Yang seront leur ultime obstacle avant la finale.

Éliminée lundi au 1er tour du simple par Caroline Wozniacki (WTA 14), Flipkens (WTA 81) reste sur un titre en double enlevé dimanche dernier à Majorque en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson. Elle retrouvera celle-ci dès la semaine prochaine à l'occasion du tournoi de Wimbledon où elles ont été désignées 12e tête de série.