Finale des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas ce week-end

On le sait désormais, sport et eSport se ressemblent en beaucoup de points, et plus on avance vers des ligues professionnelles et réglementées plus encore ils se ressembleront.

En plus d’être la première compétition d’eTennis du Grand Chelem, les Roland-Garros eSeries veulent aussi offrir une expérience éducative centrée sur une carrière dans l’eSport notamment grâce au soutien de la team MCES, pilier de l’eSport français.

En plus des 5000€ que se partagent les deux finalistes, le vainqueur remportera un stage intensif d’une semaine au Gaming Center de la team MCES ainsi que des tests chez HumanFab, laboratoire de préparation physique pour sportifs et eSportifs de haut niveau.

Enfin, des workshop et d’autres interventions viendront rythmer la compétition pour les joueurs : sur les carrières en eSport, la féminisation du milieu du jeu-vidéo, le cyberharcèlement et d’autres problématiques inhérentes au secteur.