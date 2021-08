Fin de carrière pour Roger Federer ? "À un moment donné, il faut que ça s’arrête…"

Les temps sont durs pour Roger Federer. Alors que, jusqu’il y a 4-5 ans, il combattait fièrement le poids des âges qui s’abattait sur ses épaules, il doit désormais s’avouer vaincu face à un corps de plus en plus chancelant.

De retour au plus haut niveau après une grosse blessure au genou et même quart de finaliste convaincant à Wimbledon en 2021, le Suisse a fait une grosse rechute qui le pousse à (à nouveau) passer sur le billard. Résultat, sa saison 2021 est d’ores et déjà finie et son avenir, à 40 ans, s’inscrit plus que jamais en pointillé. Se dirige-t-on dès lors vers une fin de carrière ? Nous avons sondé notre consultant, Philippe Dehaes.

"A 40 ans, l’opération semble sérieuse. J’ai écouté son interview sur les réseaux sociaux, il semble fort motivé à l’idée de se soigner et de revenir. Mais ça va être de plus en plus difficile. Toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce qu’il faut regretter que ça arrive maintenant ? Il nous a tellement offert de choses fantastiques pendant plus de 20 ans, à un moment il faut que ça s’arrête" estime-t-il.

Comment expliquer que malgré ce corps meurtri et la riche carrière qu’il a eue, Roger Federer ne veuille toujours pas raccrocher et tente (encore et toujours) de revenir au plus haut niveau ? "Avec ces superstars, cela arrive souvent qu’elles jouent très longtemps et ne parviennent pas à décrocher ou qu’elles arrêtent très vite mais qu’elles reviennent dans la foulée. On a pleins d’exemples de comebacks. Ces athlètes sont nourris à l’adrénaline, à un égo qui est nourri de façon démesurée et donc c’est compliqué de décrocher. Ils vivent dans un monde extraordinaire, donc c’est très difficile de revenir à une vie normale."

Modèle de longévité, toujours présent alors que d’autres joueurs de sa génération ont jeté l’éponge depuis belle lurette, Federer est un exemple à suivre, malgré cette fin de carrière difficile : "Federer a eu la chance d’avoir une santé et un corps qui ne l’ont pas lâché et qui lui ont permis d’aller jusqu’à ces 40 ans, ce qui est phénoménal. Il faut s’en réjouir. Moi je préfère de loin cette carrière là plutôt que l’éventualité où un gars comme Federer se serait retiré après son 15e Grand-Chelem avant de revenir quatre ans plus tard. C’est plus pathétique…" analyse Philippe Dehaes.