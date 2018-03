Federer : "Quand tu gagnes, tout est simple"

Roger Federer s'est qualifié pour sa 11e demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Son succès face au Sud-Coréen Chung Hyeon (7-5, 6-1) est déjà la 16e de l'année. Le Suisse est invaincu et n'avait pas connu un aussi bon début de saison depuis 2006.



"Ça fait toujours méga-plaisir de commencer l'année aussi bien", se réjouit Federer. "J'ai la possibilité de battre mon propre record, ça donne beaucoup confiance pour la suite de la saison, parce que même si à un moment tu joues moins ou moins bien, tu as accumulé tellement de points en début de saison que tu es plus serein (...) Quand tu gagnes, tout est simple, tu as de la confiance, tout est clair, c'est presque pas la réalité. Je suis très content en ce moment. Contre (le Croate Borna) Coric en demi, les conditions seront forcément très différentes. Je vais jouer à 11h du matin. je ne sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai joué à 11h00, peut être l'année dernière en demi-finale. En tout cas je me réjouis de jouer Coric, c'est quelqu'un qui joue comme Chung, peut être juste avec un peu plus de lift, et avec un meilleur revers. Il bouge bien, il est en pleine confiance, mais moi, je me sens prêt pour ce match".