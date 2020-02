Federer - Nadal, une affluence record pour la bonne cause

Dix ans après la première rencontre organisée pour son association, c'est à Cape Town en Afrique du sud, que Roger Federer donne rendez-vous à Rafael Nadal. Un match exhibition au profit de l'Afrique où tous les bénéfices seront reversés à la fondation du Suisse qui vise à renforcer l'éducation des enfants dans certains pays africains. C'est la première fois que le Bâlois dispute un match sur le continent africain. Une terre qui lui est chère, puisque c'est en Afrique du sud qu'est née sa maman, Lynette.

Objectif record d'affluence

Il y a trois mois Roger Federer et Alexander Zverev ont fait chuter le record d'affluence vieux de neuf ans,en réunissant 42 517 personnes à Mexico. Kim Clijsters et Serena Williams avaient rassemblé 35 681 spectateurs à Bruxelles. Deux performances incroyables quand on sait que le plus grand court de tennis au monde, le Arthur Ashe Stadium à l'US Open, ne compte lui "que" 23 771 places.

Mais ce 7 février au Cape Town Stadium, près de 50 000 spectateurs sont attendus pour venir assister au match entre Federer et Nadal. Les billets se sont écoulés en un temps record. Il n'aura même pas fallu dix minutes pour que tout soit vendu. Federer devrait donc battre son propre record dès ce soir, mais cette fois aux côtés de l'Espagnol.