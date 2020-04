Federer, Nadal et Djokovic veulent créer un fonds de soutien aux joueurs en difficulté

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer proposent de créer un fonds de soutien afin de venir en aide aux joueurs de tennis classés au-delà de la 250ème place mondiale, touchés par la crise du coronavirus, rapporte L'Equipe ce samedi.

Après en avoir discuté avec Roger Federer et Rafael Nadal, le numéro un mondial Novak Djokovic, président du conseil des joueurs, a expliqué dans une lettre adressée aux joueurs ses propositions pour soutenir les joueurs classés de la 250ème à la 700ème place mondiale, alors que l'ATP aurait alloué 1 million de dollars en vue d'aider les joueurs classés entre la 150ème et la 400ème place.

"Les 250 premiers joueurs ont disputé les qualifications pour l'Open d'Australie cette année, ce qui leur garantirait une somme d'argent décente", explique Novak Djokovic dans sa lettre adressée aux joueurs. "En dehors de la 250ème place, c'est là que se déroule la véritable lutte financière. Nous pensons que nous devons tous nous réunir et aider ces joueurs. Beaucoup d'entre eux envisagent de quitter le tennis professionnel parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas survivre financièrement. Malheureusement, il y a un très grand nombre de joueurs dans le groupe entre la 250ème et la 700ème place qui ne sont pas soutenus par les fédérations ou qui n'ont pas de sponsors. L'ATP compte environ 700 membres et nous devons essayer de prendre soin de tous. Ils sont la base du tennis et la base du sport professionnel."

L'objectif de Djokovic est de donner 10.000 dollars à chaque joueur classé entre les 250 et 700èmes place, pour une somme totale de 4,5 millions de dollars. Pour ce faire, le Serbe propose de demander aux membres du top 100 en simple et du top 20 en double de contribuer en donnant entre 50.000 et 30.000 dollars selon un barème progressif.