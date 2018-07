Federer fait l'impasse sur le Masters 1000 de Toronto

Roger Federer ne disputera pas le tournoi de tennis de Toronto, épreuve Masters 1000 sur surface dure, organisé du 4 au 12 août. C'est ce que le Suisse, N.2 mondial, a annoncé lundi sur le site du tournoi. Federer s'accorde un peu de repos supplémentaire après la campagne sur gazon.

"Je suis très déçu de ne pas prendre part à la Coupe Rogers cet été", a déclaré Federer, finaliste l'année passée. "J'ai passé des moments fantastiques à Montréal l'an dernier (le tournoi se joue alternativement à Montréal et à Toronto, ndlr) et j'adore jouer devant les amateurs canadiens, mais comme mon calendrier est la clé de ma longévité, j'ai malheureusement décidé de faire l'impasse sur Toronto. Je souhaite beaucoup de succès au tournoi et je suis vraiment désolé de ne pouvoir y être." L'homme aux vingt titres en Grand Chelem a été éliminé en quarts de finale à Wimbledon début juillet.

L'an passé, Federer, vainqueur en 2004 et 2006, avait été battu par l'Allemand Alexander Zverev en finale. Il s'était blessé au dos durant ce match, ce qui l'avait contraint à renoncer au Masters 1000 de Cincinnati.

A l'exception du Suisse, le tournoi de Toronto "mettra en vedette 19 des 20 meilleurs joueurs du monde", ont annoncé les organisateurs lundi. L'épreuve est dotée de 5.313.025 dollars.