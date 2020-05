Federer et Serena Williams victimes indirectes du Covid-19 ?

Dans une interview accordée à Laureus.com, Martina Navratilova s'est exprimée sur la pandémie qui touche le monde en général et le tennis en particulier. Pour celle qui a remporté dix-huit titres en Grand Chelem : "vivre une situation comme cette épidémie aurait été insupportable".

Depuis ses 16 ans, Navratilova n'a manqué aucun rendez-vous à Wimbledon, alors le fait de ne pas être dans la banlieue londonienne cet été sera quelque chose de particulier. L'Américaine évoque également la situation vécue par Serena Williams et Roger Federer qui espéraient s'imposer à nouveau aux Internationaux de Grande-Bretagne.

Pour Navratilova, cette période d'inactivité forcée est préjudiciable à ces deux joueurs. Le compteur de Williams est bloqué à 23 titres, celui du Suisse à 20.

L'Américaine espère toujours égaler, voire dépasser le record de 24 titres de l'Australienne Margaret Court, quant à Federer, il aimerait encore soulever l'un ou l'autre trophée pour ne pas se laisser rejoindre par son ami, Nadal. Mais, ce ne sera pas en 2020 à Londres.

Hélas, le temps ne joue pas en faveur de ces deux joueurs âgés de trente-huit ans. Mais comme le dit une autre légende, Billie Jean King, "les champions s'adaptent".

Notre consultant RTBF, Philippe Dehaes, ne partage pas le point de vue de Navratilova : "Son point de vue me choque. C'est dommage pour ces deux champions, mais est-ce vraiment important? La situation actuelle doit nous faire revenir aux valeurs essentielles. Pour l'instant, des centaines de joueurs galèrent, ne gagnent plus leur vie. Il est certain qu'à trente-sept ou trente-huit ans, le temps passe plus vite, mais cet arrêt est peut-être un mal pour un bien. Je m'explique. Actuellement, ces deux joueurs récupèrent, ne se blessent pas et pourraient aborder les futures échéances en étant en pleine possession de leurs moyens".

Philippe Dehaes enchaîne : "Ces deux champions peuvent encore remporter un Grand Chelem. Oui, je le pense vraiment. Serena m'a laissé une forte impression lors des derniers tournois. Elle est toujours au top physiquement et mentalement. Elle est capable de bousculer n'importe quelle joueuse du circuit féminin".

Pour Roger Federer, il se montre plus prudent : "Il est certain qu'avec son jeu offensif et son envie d'aller à la volée dès que l'occasion se présente, il aurait pu réaliser quelque chose cette année à Wimbledon. Une occasion manquée en 2020. Dans douze mois, ce sera un peu plus compliqué, mais ce sera toujours possible. Et finalement qu'est-ce que c'est douze mois !"

Notre consultant conclut en formulant un espoir quant au futur :"Ce qui serait sympa, c'est de voir émerger de nouveaux noms, des jeunes comme Thiem, Tsitsipas, Zverev, en finale, d'avoir d'autres vainqueurs et plus nécessairement Federer, Nadal ou Djokovic. Un peu de changement, ce ne serait pas mal !".

On ne demande qu'à le croire.