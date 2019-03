Federer et Nadal passent sans encombre au troisième tour à Indian Wells

Le Suisse Roger Federer (ATP 4) et l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) se sont qualifiés pour le troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, dimanche en Californie.

Le Suisse, lauréat de son centième titre ATP à Dubaï il y a une semaine, a montré deux visages contre l'Allemand Peter Gojowczyk, 85ème mondial. Après une première manche aboutie, il a ensuite quelque peu perdu le fil de son jeu, notamment au service, avant de s'imposer 6-1, 7-5.

Federer, vingt titres en Grand Chelem, défiera au troisième tour son compatriote et ami Stan Wawrinka (ATP 40). "On va voir du grand Stan dès ce tournoi et assurément dans les mois à venir, car je sais ce dont il est capable. J'ai beaucoup d'estime pour lui, car c'est un joueur qui a beaucoup d'armes pour gagner des points", a expliqué Federer, à la recherche d'un sixième titre à Indian Wells.

Quant à Nadal, il n'a jamais été inquiété par l'Américain Jared Donaldson (ATP 192), bénéficiaire d'une invitation, qu'il a battu sur un double 6-1. Le Majorquin aura, avec l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 26), un adversaire d'un tout autre calibre au troisième tour.

Autre membre du Top 10 mondial, Kei Nishikori (ATP 7) a dû s'employer pour venir à bout du Français Adrian Mannarino (ATP 52). Le Japonais s'est finalement imposé 6-4, 4-6, 7-6 (7/4) et défiera le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 67) pour une place en huitièmes de finale.