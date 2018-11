Federer en demi-finales du Masters après sa victoire sur Kevin Anderson

Roger Federer s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de tennis, en prenant la mesure du Sud-Africain Kevin Anderson (N.4) lors de la 3e journée dans le groupe Lleyton Hewitt, jeudi à Londres.

Déjà vainqueur du Masters à six reprises, un record, Roger Federer, 37 ans, 3e mondial, s'est imposé en deux sets - 6-4, 6-3 et 1 heure 17 minutes de jeu - face au Sud-Africain, 32 ans, 6e joueur du monde. Cette victoire permet à Roger Federer de rejoindre le dernier carré au sein duquel Anderson était déjà assuré de figurer. Les demi-finales de ce traditionnel rendez-vous de fin d'année rassemblant les huit meilleurs joueurs de la saison rassembleront donc Roger Federer, Kevin Anderson, Novak Djokovic et soit le Croate Marin Cilic (ATP 7), 30 ans, l'Allemand Alexander Zverev, 21 ans, 5e mondial ou l'Américain John Isner (ATP 10), 33 ans. Vendredi lors de la 3e journée du groupe Pete Sampras, Djokovic joue contre Cilic alors que Zverev doit affronter Isner.

L'Allemand est le seul à avoir son destin en main: une victoire face au Serbe et il atteindrait les demi-finales. Vainqueur du Masters à cinq reprises (2008 et de 2012 à 2015), Djokovic, 31 ans, veut égaler le record de Roger Federer. Cela viendrait couronner son exceptionnel retour au premier plan depuis six mois: victoires à Wimbledon et l'US Open et aux Masters 1000 de Cincinnati et Shanghai. Djokovic est assuré de terminer l'année en tant que numéro 1 mondial. Roger Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, a triomphé lui au Masters en 2003, 2004 puis de 2006 à 2011. C'est la 15e fois, en 16 apparitions, que le Bâlois se qualifie pour les demi-finales.