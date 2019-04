Fed Cup: Flipkens-Muguruza pour ouvrir le week-end (Live vidéo 13h25)

L'équipe belge de Fed Cup affronte l'Espagne ce week-end à Courtrai pour tenter de rester dans le groupe mondial. La Belgique pourra compter sur des filles en forme à l'image de Kirsten Flipkens (WTA 59) et Ysaline Bonaventure (WTA 122).

Outre Flipkens et Bonaventure, le coach fédéral Johan Van Herck peut également compter sur Alison Van Uytvanck (WTA 52) et Yanina Wickmayer (WTA 127), de retour dans le groupe après plus de deux ans d'absence.

Ce samedi, Kirsten Flipkens lancera le week-end contre Garbiñe Muguruza. Alison Van Uytvanck et Carla Suarez Navarro joueront dans la foulée.