Dans une confrontation qualificative pour la phase finale de la Fed Cup (une compétition entre douze équipes disputée en une semaine à Budapest en avril), la Belgique et le Kazakhstan sont dos à dos au terme de la première journée : 1-1. Elise Mertens avait donné le premier point aux Belges en renversant la 63e mondiale, Zarina Diyas en trois sets, 1-6, 6-2, 6-1. Malheureusement, Ysaline Bonaventure s'est ensuite inclinée face à Yulia Putintseva 3-6, 7-6, 6-2, malgré trois balles de match dans le deuxième set. Suspense donc et place aux deux derniers simples et au double ce samedi après-midi. Dans le premier simple, la numéro un belge, Elise Mertens est venu à bout de son homologue kazakhe Yulia Putintseva 6-1, 7-6. Les Belges mènent donc 2-1 et ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification.