European Open : Six choses que vous ne savez peut-être pas, sur l’organisation du tournoi de tennis d’Anvers

Et si on faisait un petit tour dans les coulisses d’un tournoi comme celui d’Anvers ? Pour découvrir ce que l’on ne voit pas à la télévision. Parce qu’avant, après, et pendant les matches, des dizaines de personnes s’activent comme dans une fourmilière.

Des juges de ligne qui passent l’aspirateur

L’Australian Open, en février dernier, a été le premier tournoi à se passer totalement des juges de ligne, remplacés par un arbitrage électronique. Le tournoi d’Anvers suit le mouvement. "On a eu le choix, et on s’est dit que c’était le bon moment d’introduire cette innovation. Et cela pour réduire le nombre de personnes présentes sur le court, en ces temps de coronavirus", précise Dick Norman.

Et si le système tombe en panne ? "On a cinq juges de ligne présents au bord du court. Ils sont évidemment là toute la semaine, de la première à la dernière balle, prêts à intervenir. Et ils s’occupent, en amenant des serviettes, des bananes, des balles, pour l’arbitre et les joueurs. Ils passent même l’aspirateur sur le court, entre les matches. On n’y pense pas forcément, mais l’absence de juges de ligne, ce n’est pas mal pour les spectateurs, dans les box VIP, parfois gênés par ces hommes et ces femmes, qui étaient dans leur champ de vision."

Les annonces sont donc émises par une machine. A Melbourne, les "out" avaient été enregistrés par des pompiers, des sauveteurs, des volontaires. Ici, ce n’est pas le cas. "On a utilisé les voix qui étaient dans la base de données de l’ATP. Mais on pourrait, pourquoi pas, organiser un concours auprès du public. Cela s’appellerait : 'deviens la voix de l’European Open'. On pourrait y penser pour l’année prochaine."