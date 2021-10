European Open : Sinner et Schwarzman qualifiés pour la finale après avoir battu Harris et Brooksby

Jannik Sinner et Diego Schwartzman, respectivement tête de série n°1 et 2 du tournoi d'Anvers, se retrouveront en finale de cet European Open disputé en terre belge ce dimanche. Le 13e et le 12e joueur mondial sont en effet sortis vainqueurs de leur demi-finale ce samedi.

Dans la première des deux demies, l'Italien a disposé sans problème du Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32) en 1h27 de jeu grâce à un double 6-2.

Plus tard dans l'après-midi, Schwartzman a mis autant de temps pour se débarrasser de Jenson Brooksby, issu des qualifications. L'Américain est parvenu à lui tenir tête dans le premier set, remporté 6-4 par l'Argentin. Il a ensuite flanché face aux coups de Schwartzman pour perdre le deuxième set 6-0.

Schwartzman est Sinner s'affronteront dimanche sur le coup de 16h30. Une finale à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio.

Il s'agira de la 3e finale pour Schwartzman à Anvers après ses défaites en 2016 et 2017. Face à un Argentin revanchard en terre belge, Jannik Sinner est déterminé à empocher les 250 points ATP qui récompenseront le vainqueur. Un butin qui lui serait bien utile pour accéder au Masters de fin de saison à Turin, lui qui est 11e à la Race. Il s'agira par ailleurs de la 6e finale en carrière pour l'Italien, la 5e déjà en 2021 après ses titres à Melbourne, Washington et Sofia.