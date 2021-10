Jannik Sinner surclasse Diego Schwartzman et s'impose à Anvers

Jannik Sinner surclasse Diego Schwartzman et s'impose à Anvers

Caramba, encore raté. Diego Schwartzman (ATP 14) a essuyé une troisième défaite en autant de finales à l'European Open. Battu en 2016 et 2017 par les Français Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, il n'a rien pu faire dimanche contre Jannik Sinner. Tête de série N.1, l'Italien a joué un tennis flamboyant pour s'imposer 6-2, 6-2.

"Je n'ai pas joué mon meilleur tennis alors que mon adversaire bien", a déclaré le droitier de Buenos Aires en conférence de presse. "Malgré ça, j'ai peut-être disputé l'une de mes meilleures semaines en carrière mais aujourd'hui en finale, je n'ai eu aucune chance. Tout n'était pas parfait en finale. Il a tout fait mieux que moi."

L'Argentin a ensuite fait l'éloge de son adversaire. "Jannik a joué un match de très haut niveau. Félicitations à lui", a concédé Schwartzman, beau joueur. "Jannik s'approche chaque année du top niveau. Il fait presque tout à la perfection sur le court. S'il continue de la sorte, il va gagner énormément de titres. L'année prochaine sera importante pour lui car il devra battre les meilleurs pour intégrer le sommet. Il n'a que 20 ans mais a déjà une très belle carrière et remporté 4 titres cette saison. C'est fou de voir la vitesse à laquelle il s'améliore."

L'Argentin apprécie venir à Anvers et a assuré vouloir y revenir pour "avoir une nouvelle opportunité de décrocher le titre". "La clé de mon jeu est de rester constant toute l'année. Je dois remporter des matches toutes les semaines et jouer mon meilleur tennis", a ponctué celui qui n'a passé que 15 jours à son domicile en Argentine cette année et qui prendra la direction de Vienne dès lundi.