European Open : Jannik Sinner surclasse Diego Schwartzman et s'impose à Anvers

Jannik Sinner a disposé aisément de Diego Schwartzman en finale de l'European Open. Le choc entre les deux premières têtes de série du tournoi d'Anvers a tourné court. L'Italien a surclassé son adversaire en deux sets : 6-2, 6-2.

Ultra performant en retour, solide sur son service, Jannik Sinner évolue un ton au-dessus de son adversaire. Il met la pression dès qu’il en a l’occasion. L’Italien a cette capacité à accélérer l’échange qui lui permet de faire plier Diego Schwartzman. Après avoir perdu le premier jeu, il en enchaîne cinq et s’envole dans la première manche. L’Argentin refuse d’abdiquer et écarte quatre balles de set. La cinquième est celle de trop. Le 13e joueur mondial empoche la première manche en 39 minutes (6-2).



Sinner ne relâche pas son emprise et appuie là où ça fait mal. Il agresse Schwartzman en retour et breake d’entrée. Le joueur de San Candido enchaine les coups gagnants (10 en quatre jeux) et les jeux blancs (3) : 3-1. Le plus dur est fait. Sinner joue sans pression et file vers le sixième titre ATP de sa carrière, le quatrième en 2021. Il termine sa semaine sans perdre set.



A 20 ans, le gamin des Dolomites, qui a débuté par le ski, inflige une troisième défaite en finale à Anvers à Diego Schwartzman après 2016 et 2017.