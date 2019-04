Ce vendredi, la deuxième édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas débarque à Bruxelles pour la qualification d’un joueur Belge. A l’issu de ce tournoi vidéoludique de simulation de Tennis, dix joueurs de dix pays différents s’affronteront le 9 juin pour la somme de 10 000€ et une place pour la grande finale à Roland-Garros.

A un mois des internationaux de Tennis en France qui se déroulent du 26 mai au 9 juin, la Fédération Française de Tennis (FFT) associée à la BNP Paribas embarquent à nouveau pour l’aventure esport, forts d’une première édition qui a comptabilisé près de 480 000 spectateurs. L’esport c’est tout simplement une compétition physique ou en ligne autour d’un jeu vidéo. Ici, c’est le jeu de simulation sportive " Tennis World Tour ", sorti en mai 2018.

Cette fois ci, dix champions internationaux s’affronteront virtuellement, le 9 juin, sur le court central de Roland-Garros, Philippe Chatrier, pour 10 000€ de cashprize. Le tournoi, initié il y a un mois, a déjà qualifié les finalistes des villes de Madrid, Londres, Francfort, Sao Paulo, Shangaï et Mumbai. Après Bruxelles, on attendra la qualification des champions de Los Angeles, Rome et Lyon.

Qui sont les joueurs Belges ?

Cette année, le représentant Belge 2018, Thibaut Vanhacter alias "Lazarine" a laissé sa place à Marc Kruppa, dit "Daeeeh", qui a brillamment remporté les qualifications en ligne le 6 avril. Mais le favori peut encore se faire détrôner par sept autres joueurs prêts à en découdre : "Monoyer", "bossi10943", "SenseiTC", "Mathatterte", "Casabartos", "Cosyfa" et "Jocco96". Le vainqueur remportera 300€ et une place pour représenter la Belgique en finale le 9 juin. Le vainqueur de l’édition 2018, l’espagnol Carlos Che, compte bien défendre son titre.

Comment suivre la compétition ?

Vous pouvez suivre la compétition sur le player AUVIO de la RTBF de 18 à 21h ce vendredi 26 avril. Et c’est Benjamin Deceunink qui sera aux commentaires avec Florian Castelli, journaliste sportif issu du monde de l’esport. D’un autre côté, Tarmac, le jeune média de la RTBF spécialisé dans la culture urbaine diffusera la compétition de son côté sur sa chaine Twitch " TarmacBE ", une plateforme souvent utilisée dans la diffusion des compétitions esports.