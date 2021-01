En plus de l'Espagne, l'Autriche veut accueillir la Coupe Davis

L'Autriche veut accueillir les Davis Cup Finals, la phase finale de la Coupe Davis. La phase finale de la Coupe Davis se déroulera cette année du 25 novembre au 5 décembre. Organisée à Madrid depuis la réforme de la Coupe Davis il y a deux ans, elle devrait cette année être mise sur pied dans deux autres villes, en plus de la capitale espagnole. L'Autriche souhaite être de la partie.

"C'est peut-être une occasion unique de faire partie de ce tournoi. Nous avons déjà officiellement fait part de notre intérêt", déclare Magnus Brunner, président de la Fédération autrichienne.

Trois villes au lieu d'une

Cette année, la phase finale de Coupe Davis sera étendue de sept à onze jours et se déroulera dans trois villes au lieu de la seule Madrid. Les deux nouvelles villes accueilleraient deux groupes et un quart de finale chacune, Madrid gardant deux groupes, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale.

L'édition 2021 rassemble l'Espagne, tenante du titre, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, la Serbie, l'Australie, l'Équateur, le Kazakhstan, l'Italie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Colombie, la Tchéquie et les Etats-Unis.

L'Autriche de Dominic Thiem a été versée dans le même groupe que l'Allemagne et la Serbie. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxième se qualifient pour les quarts de finale.



Belga