En manque de résultats et de confiance, David Goffin va refaire un petit tour en challenger

David Goffin a été battu d'entrée, donc au deuxième tour, lors du premier Masters 1000 de l'année, à Indian Wells. Il s'est incliné face au Serbe Filip Krajinovic, 113e mondial, sur un double 6/3.

C'est dommage, parce qu'il n'avait aucun point à défendre. L'année dernière, il soignait sa blessure à l'oeil, et n'avait pas pris part à la tournée américaine.

Le numéro un belge entame à peine sa collaboration avec un nouveau coach, Thomas Johansson. Et le duo avait sans doute d'autres ambitions pour cet important tournoi californien. D'autant que David Goffin frappe très bien la balle à l'entraînement. Mais en match, il n'a pas réussi à reproduire la même qualité de tennis.

Il lui faut des matches... Il lui faut des victoires... Il lui faut retrouver la confiance... Il faut un déclic...

Alors, sur les conseils de Johansson, Goffin a décidé, après sa défaite à Indian Wells, d'ajouter un tournoi à son programme. Après tout, il n'entrera en lice à Miami que dans une douzaine de jours. En attendant, il jouera donc cette semaine à Phoenix.

Le tournoi de Phoenix est un challenger, une épreuve du circuit inférieur. La deuxième division du tennis, en quelque sorte. Il n'est pas si courant que cela de voir un 21e mondial s'inscrire dans un challenger. Mais, parfois, il faut accepter de descendre de catégorie, quand on a besoin de jouer des matches, et de retrouver la confiance.

C'est courageux, parce que la confiance n'est pas reboostée du tout, si on s'incline très tôt dans un tournoi plus petit. Mais si cela se passe bien, jouer un challenger pourrait s'avérer être un très bon calcul. Cela pourrait totalement relancer le joueur belge.

David Goffin n'a plus joué le moindre tournoi challenger depuis quatre ans et demi. Il n'en avait pas besoin. Le dernier qu'il a disputé, c'était le challenger de Mons, en octobre 2014. Il l'avait gagné. Quelques mois plus tôt, en juillet 2014, il avait réussi une série assez remarquable. Il avait gagné, coup sur coup, les challengers de Scheveningen, de Poznan, et de Tampere. On peut dire que ce tryptique a été une étape très importante dans sa carrière. Avant cela, il était 109e mondial. Après cela, il est devenu un autre joueur. Il a réussi de très bons résultats dans les tournois ATP, et il a terminé l'année 2014 à la 22e place. Depuis, il n'a plus jamais quitté le top 25.

Alors oui, jouer un tournoi challenger peut être une très bonne idée. Même si celui de Phoenix est de très bon niveau. David Goffin, tête de série numéro un, sera exempté de premier tour. Il jouera son premier match contre l'Italien Luca Vanni ou l'Espagnol Carballes Baena. Dans le tableau, il y a aussi des joueurs comme Jérémy Chardy, John Millman ou Mikhail Kukushkin, têtes de série de 2, 3, et 4.