En apprenant sa participation au Masters, Tsitsipas ne voulait pas y croire, depuis il l'a remporté

Le sport regorge de jolies histoires, de jolis parcours et Stefanos Tsitsipas peut désormais entrer dans cette catégorie. Le tout récent vainqueur du Masters n’a que 21 ans, et sa victoire apporte un nouveau vent de fraîcheur dans le monde du tennis. Par son jeune âge mais aussi par sa spontanéité et l'aura qu'il dégage malgré sa courte carrière.

Le 11 octobre dernier, lors du Masters 1000 de Shanghai, le Grec apprenait par un journaliste sa qualification pour le Masters, réunissant les huit meilleurs joueurs de tennis de l’année écoulée. Surpris et ému, il avait du mal à y croire, demandant à plusieurs reprises au journaliste s’il était sûr de son info. Un moment rempli de sincérité et de spontanéité, deux éléments très présents chez le sixième joueur mondial, sur et en dehors des courts.

Il y a une année seulement, il remportait le Masters NextGen, la version jeune donc. Il était alors seizième au classement mondial. Une année sépare ses deux sacres, dans deux catégories diamétralement différentes, une ascension fulgurante et inédite. Il faut dire que le Masters NextGen est une invention récente (2017) de l’ATP, avec une volonté à moitié dissimulée de préparer au mieux la relève du Big Four (Nadal, Djokovic, Federer et Murray). Les meilleurs joueurs du monde qu’il est déjà parvenu à battre au moins une fois, à l’exception d’Andy Murray (blessé de longue durée) qu’il n’a jamais rencontré. Face à Novak Djokovic et Roger Federer, il possède même un bilan de deux victoires pour deux défaites. Rafael Nadal lui pose un peu plus de problèmes avec seulement une victoire pour cinq défaites, dont une pendant ce Masters. Mais le natif d’Athènes le sait, il peut désormais battre tout le monde, et il ne s’en prive pas.

Dans la nouvelle génération, il n’est pas le seul à avoir battu les tout meilleurs, par contre, ils ne sont pas nombreux à avoir remporté l’un des cinq tournois majeurs de la saison. Aucun d’eux n’a d'ailleurs encore réussi à remporter une levée du grand chelem. Tsitsipas est par contre le deuxième en deux ans à s’imposer au Masters. Zverev l’a fait, avant lui, en 2018.

Le quatuor/trio de tête ne fait-il plus du Masters une priorité? Difficile à croire. Les plus anciens n’ont-ils plus de jus en fin de saison ? Il s'agit sans doute d'un élément de réponse. L’exemple de Rafael Nadal est très parlant, lui qui possède dix-neuf titres du grand chelem mais qui n’est jamais parvenu à inscrire son nom au palmarès du tournoi du Masters.

Il pourrait s’agir d’un tournoi à part, terrain propice à la confirmation pour la nouvelle génération. Difficile de tirer des conclusions avec seulement deux exemples, mais un questionnement peut naître après deux victoires de joueurs âgés de 21 ans en deux ans. Des indices nous seront donnés la saison prochaine par Tsitsipas. Nous saurons s’il a passé un cap, s’il parvient à décrocher plusieurs titres majeurs et s’il continue son ascension au classement. Ou si, comme Alexander Zverev (un seul titre remporté en 2019), il peinera à passer un palier supplémentaire la saison suivante.