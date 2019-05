Elle donne son nom au nouveau court de Roland Garros, qui était Simonne Mathieu ?

Un nouveau court a été inauguré à Roland Garros dimanche. Après Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen, Simonne Mathieu donne son nom au court situé dans les serres d’Auteuil, au milieu des fleurs et des plantes. Inconnue du grand public, elle a pourtant marqué l’Histoire du tennis français mais aussi celle de son pays.

« Pareil endroit ne pouvait souffrir d’être aussi médiocrement baptisé », voici les mots employés par le président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli, lors de la présentation du nouveau court de Roland Garros installé dans les serres d’Auteuil. Un bel écrin de 5000 places avec les tribunes abritant des serres et leurs végétaux. Ce court a été baptisé Simonne Mathieu, une grande championne de ce sport, peu connue de nos jours, et aussi une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale.

Simonne Mathieu (Passemard de son nom de jeune fille) voit le jour en 1908 à Neuilly-sur-Seine. Elle commence très tôt le tennis et devient vite la deuxième joueuse française derrière Suzanne Lenglen. Roland Garros devient vite son tournoi favori. Elle y accumule les finales sans réussir à remporter le simple dames. Elle y perd en 1929 et en 1932 face à l’Américaine Helen Wills, en 1933 face à la Britannique Margaret Scriven puis trois fois d’affilée face à l’Allemande Hilde Sperling (1935, 1936, 1937). Six défaites en huit éditions. Une régularité qui en fait la meilleure Française des années 1930 et même la troisième joueuse mondiale de son temps en simple.

En double, c’est une autre histoire. Mathieu est l’une des joueuses les plus victorieuses en Grand Chelem en double dames. Elle gagne neuf titres pour 13 finales. À Roland Garros, elle l’emporte six fois en sept finales (1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939). En plus de ces sacres en double dames, elle s’adjuge deux fois le double mixte (1937, 1938).

Mais, Simonne Mathieu veut enfin triompher seule à Paris. Sa persévérance finit par payer. Après ses trois défaites face à l’Allemande Sperling, elle l’emporte en 1938 face à une autre française Nelly Adamson Landry (6-0, 6-3). Une large victoire qui vient couronner une championne. Cette année-là, elle réalise un exploit unique puisqu’elle réalise le triplé simple dames-double dames-double mixte lors de la même édition. Libérée, Mathieu conserve son titre l’année suivante en battant la polonaise Jadwiga Jędrzejowska (6-3, 8-6). Après ses deux succès, elle vise le troisième pour 1940 mais l’Histoire l’en empêche.

Aux côtés du général de Gaulle dès 1940

Septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne. En juin 1940, la France est forcée à l’armistice par l’Allemagne Nazie après la victoire « éclair » des troupes du troisième Reich. Dès le 22 juin, quand Pétain accepte les conditions de l’armistice proposées par l’Allemagne, Simonne Mathieu part à Londres rejoindre le général de Gaulle et s’engage dans la résistance française. Elle constitue le Corps des Volontaires françaises au sein des Forces Françaises Libres et dirige 70 femmes au combat dans la résistance française. Elle sera même capitaine sur la fin de la guerre et défilera aux côtés de Charles de Gaulle le jour de la libération de Paris, le 26 août 1944.

Sa carrière tennistique s’achève juste après la guerre. Mais, reste le souvenir d’une grande championne française. L’une des plus titrées derrière Suzanne Lenglen, notamment en double. Elle a d’ailleurs donné son nom au trophée remis aux gagnantes du double dames. Après une coupe, c’est donc un court qui vient honorer la mémoire d’une grande dame du tennis tricolore, disparue en 1980.