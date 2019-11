Elise Mertens termine l'année à la 17e place à la WTA, Ashleigh Barty N.1

Elise Mertens termine l'année au 17e rang du classement mondial des joueuses de tennis, publié par la WTA lundi, au lendemain du Masters de Shenzhen remporté par l'Australienne Ashleigh Barty. Cette dernière, victorieuse également à Miami, Roland-Garros et Birmingham, finit l'année au premier rang du classement pour la première fois de sa carrière.

Mertens a grappillé encore une place par rapport au dernier classement. La semaine passée, la N.1 belge a disputé le double au Masters de fin de saison, aux côtés d'Aryna Sabalenka. Le duo belgo-biélorusse a été éliminé en phase de groupes avec une victoire en trois rencontres. Mertens perd trois places au classement du double, où elle se classe sixième. La Tchèque Barbora Strycova est la meilleure joueuse de double de l'année.

Avec Alison Van Uytvanck 47e (+1) et Kirsten Flipkens 95e (+4), deux autres Belges finissent dans le top-100 mondial du simple. Viennent ensuite Ysaline Bonaventure (115e, -2), Greet Minnen (123e, +2) et Yanina Wickmayer (152e, -3).

Les WTA Finals n'ont pas modifié le podium: Barty, qui s'est emparée de la première place le 25 juin, devance la Tchèque Karolina Pliskova et la Japonaise Naomi Osaka. Les changements ont lieu dans le reste du top-10: la Roumaine Simona Halep dépasse la Canadienne Bianca Andreescu pour prendre la quatrième place. L'Ukrainienne Elina Svitolina, finaliste à Shenzhen, grimpe de la 8e à la 6e place, laissant derrière elle la Tchèque Petra Kvitova et la Suisse Belinda Bencic. La Néerlandaise Kiki Bertens, désormais 9e, et l'Américaine Serena Williams se sont également inversées leurs positions.