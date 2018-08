Elise Mertens sur son nouveau coach : "Il doit m'aider à grimper vers le sommet"

Elise Mertens (WTA 15) va tenter de se qualifier samedi pour une quatrième finale cette année sur le circuit WTA, au tournoi sur dur de San Jose. La numéro 1 belge, 22 ans, qui affrontera Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24), 30 ans, en a profité pour donner quelques mots d'explication sur son choix d'avoir changé de coach après Wimbledon et d'avoir engagé l'Allemand Dieter Kindlmann, 36 ans.

"J'ai opté pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il a déjà fait ses preuves avec d'excellentes joueuses, a-t-elle expliqué après sa victoire contre la Britannique Johanna Konta (WTA 48) en quart. Dans la situation dans laquelle je me trouve, il est important de pouvoir franchir un cap supplémentaire et il doit m'aider à grimper vers le sommet. Tout a été très vite depuis mon premier titre (à Hobart, en janvier 2017, ndlr), mais je crois que je peux encore faire de grandes choses. Le courant passe en tout cas très bien entre nous. Ma saison sur gazon a été moins bonne et je suis très contente d'avoir bien entamé la tournée sur dur aux États-Unis".

Elise Mertens pourrait carrément remporter un quatrième tournoi cette année à San José aux côtés de l'ancien sparring-partner de Maria Sharapova et coach de Madison Keys, qu'il amena en finale à l'US Open l'an dernier. La numéro 1 belge est ainsi devenue la grande favorite suite à l'élimination de Venus Williams (WTA 14) et à l'abandon de Victoria Azarenka (WTA 108), vendredi soir.

"Buzarnescu, cela me rappelle un bon souvenir, car je l'ai battue en finale à Hobart pour aller chercher mon premier titre de l'année, a ajouté Elise Mertens. Maintenant, cela ne veut rien dire. Chaque match doit être joué. Elle aussi livre une belle année. Mais je vais tout donner. Cette victoire contre Konta me donne beaucoup de confiance. Je sens que j'ai plus de contrôle dans mes frappes, que je suis capable de ramener une balle supplémentaire en défense lorsque l'adversaire est très agressive. C'est très important".