Elise Mertens sortie d'entrée à Rosmalen, Bonaventure avance au 2e tour

Elise Mertens a été éliminée au 1er tour du tournoi sur gazon de Rosmalen, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, mardi aux Pays-Bas. La numéro un belge, 21e mondiale et 3e tête de série, s'est inclinée 6-4, 6-2 en 1 heure et 10 minutes face à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 52). Celle-ci affrontera au tour suivant Ysaline Bonaventure (WTA 120), qui a pour sa part battu 6-2, 2-6, 6-0 en 1 heure et 25 minites la Française Fiona Ferro (WTA 95), lucky-loser des qualifications.

Il y aura donc quatre joueuses belges au 2e tour. Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 55), 9e tête de série, s'est en effet hissée au 2e tour en battant 7-6 (7/4), 6-3, la Chinoise Yafan Wang (WTA 57). Kirsten Flipkens (WTA 69) a de son côté battu la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 66) en trois sets, 6-3, 3-6 et 6-1, à l'issue d'un remake de la finale de l'an dernier perdue 7-6 (7/0), 5-7, 1-6, par la Campinoise.

Au 2e tour Van Uytvanck affrontera une joueuse issue des qualifications, en l'occurrence la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 134). Cette dernière s'est aisément débarrassée en deux sets, 6-1, 6-2, d'une autre qualifiée, l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 127), au 1er tour.

Kirsten Flipkens a maintenant rendez-vous avec l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 32), 4e tête de série, qui a pour sa part pris le dessus en deux manches, deux fois 6-4, sur la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 113).

Lundi Greet Minnen (WTA 139), issue des qualifications, avait écarté de sa route l'Allemande Mona Barthel (WTA 88), en deux sets, 7-5, 6-4. Son adversaire au deuxième tour est la Russe Margarita Gasparyan (WTA 63).