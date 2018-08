Elise Mertens sort Shuai Zhang et poursuit sa route à Montreal

Elise Mertens (WTA 15), 22 ans, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA de Montréal, épreuve sur surface dure dotée de 2,82 millions de dollars. La Limbourgeoise a battu en trois sets, 6-2, 6-7 (2/7), 6-0, la Chinoise Shuai Zhang (WTA 32) au deuxième tour. La rencontre a duré 1 heure et 53 minutes.

Notre compatriote, tête de série n°14, affrontera au prochain tour la gagnante du duel qui opposera jeudi la Danoise Caroline Wozniacki (WTA 2/N.2) et la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 39).

Plus tôt dans la journée, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 4/N.4), victorieuse sur le gazon de Wimbledon en juillet dernier, et qui n'avait plus joué depuis, a été éliminée dès son entrée en lice, battue 6-4, 6-1 par la Française Alizé Cornet (WTA 34).

Au prochain tour, Alizé Cornet, qui a signé sa deuxième victoire d'affilée face à Angelique Kerber, qu'elle avait déjà dominée à Pékin, 6-4, 6-4, l'an dernier, affrontera l'Australienne Ashleigh Barty (WTA 16/N.15), le bourreau d'Alison Van Uytvanck (WTA 41), 7-6 (9/7), 6-2.

La Tchèque Karolina Pliskova (WTA 9), tête de série n°9, s'est elle inclinée en deux manches, 6-2, 6-2, face à la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 18) qui défiera Petra Kvitova (WTA 8/N.8) au tour suivant.

La Russe Maria Sharapova (WTA 22) a de son côté écrasé sa compatriote Daria Kasatkina (WTA 12) 6-0, 6-2, et se mesurera à la Française Caroline Garcia (WTA 6/N.6) en huitième de finale.