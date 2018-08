Elise Mertens s'incline en demies face à Buzarnescu à San José

Elise Mertens s'est inclinée en demi-finales du tournoi de tennis WTA de San José, épreuve sur surface dure, samedi aux Etats-Unis. La Belge de 22 ans, 15ème mondiale, a été battue par la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24) sur le score de 4-6, 6-3, 1-6 après 2h22 de match.

Malgré un service perfectible dans la manche inaugurale, avec 45% sur sa première balle, la Limbourgeoise a profité des nombreuses fautes directes de la Roumaine pour s'adjuger le premier set (4-6).

Mertens a pris le service de la gauchère d'entrée dans le deuxième set mais a connu ensuite un trou d'air, concédant quatre jeux de rang (4-1) puis la manche (6-3).

Déjà gênée au bras droit, Mertens a demandé un temps mort médical après avoir concédé une nouvelle fois son service au début de l'ultime manche avant de s'incliner 1-6 dans le dernier set.

"Je n'ai clairement pas joué mon meilleur match, a-t-elle confié à sa sortie du court. Mais bon, tout le mérite lui revient. Elle dispute un très bon tournoi et livre une belle saison. C'est une joueuse solide, qui a de bonnes frappes du fond du court et sait tenir l'échange. J'aurais peut-être pu me montrer un peu plus agressive, venir plus souvent au filet, mais à l'arrivée, j'ai commis trop d'erreurs. C'est aussi simple que cela."

"Je suis contente d'avoir atteint les demi-finales ici, même si évidemment, j'aurais aimé aller plus loin, a-t-elle poursuivi. Je quitte le tournoi avec un sentiment positif. Malgré la défaite, je suis fière de mon parcours. Ce n'est pas parce que j'ai un mauvais jour que tout est mauvais. Il y a des choses à travailler, c'est sûr, mais c'est le tennis. Il y a toujours des points à améliorer. Il faut que je me repose désormais et fasse en sorte d'être en forme pour la suite de cette tournée."

En finale, Buzarnescu défiera la Grecque Maria Sakkari (WTA 49) qui a battue l'Américaine Danielle Collins (WTA 42).

Mertens restera donc bloquée à quatre titres en carrière, dont trois cette saison (Hobart, Lugano et Rabat) alors que la Roumaine disputera la 3ème finale de sa carrière, toutes en 2018. Début janvier, elle s'était inclinée à Hobart devant Mertens avant de perdre à Prague contre la Tchèque Petra Kvitova.

La n°1 belge entamait en Californie, avec son nouveau coach allemand Dieter Kindlmann, sa préparation à l'US Open, 4ème et dernière levée du Grand Chelem 2018.

"J'ai ressenti une douleur à l'avant-bras et elle irradiait jusqu'au niveau de l'épaule. Je ne parvenais dès lors plus à servir aussi bien que je le souhaitais. J'espère néanmoins être prête pour jouer à Montréal", a-t-elle ajouté, se voulant optimiste quant à sa participation à la Rogers Cup, l'un des deux plus importants tournois de préparation à l'US Open, qui se dispute la semaine prochaine. La n°1 belge doit y affronter au premier tour la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 123), 24 ans, ancienne n°5 mondiale et finaliste à Wimbledon en 2014.

"Ce sera un match intéressant. Bouchard évoluera devant son public et je suis sûre qu'elle sera diablement motivée. Je l'ai déjà affrontée (elle l'a battue 6-4, 6-4 en Hopman Cup début janvier; ndlr). Elle a réalisé de grandes performances il y a quelques années. Je suis curieuse de voir ce que cela va donner", a conclu Mertens.