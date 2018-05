Elise Mertens s'impose en finale à Rabat et décroche son 4e titre WTA

Elise Mertens (ATP 19) s’est imposée en finale du tournoi de Rabat, épreuve sur terre battue dotée de 250 000$, face à l’Australienne Ajla Tomljanovic (ATP 96) sur le score de 6-2, 7-6 (7-4). Le match a été équilibré durant les quatre premiers jeux avant que la Belge ne s’envole dans le premier set. Le début du second a également été serein pour Mertens avant de voir son adversaire se rebiffer et offrir un spectacle beaucoup plus intéressant, la poussant même au tie-break. Un jeu décisif parfaitement géré par notre compatriote qui remporte là son quatrième tournoi WTA, le troisième cette année.

Le résumé du match

Le match commence calmement pour les deux joueuses, chacune remportant sa première mise en jeu.

Elise Mertens met alors un peu plus de pression sur le service de son adversaire et se procure une balle de break. L’Australienne garde néanmoins son sang-froid et remporte le jeu alors que notre compatriote égalise aisément, 2-2.

Mertens semble à présent lancée et remporte par un jeu blanc le service de Tomljanovic, premier break du match. Elle enchaîne alors en remportant son service et de nouveau celui de son adversaire : 5-2, la Belge sert pour le gain de la première manche. Et Elise ne tremble pas en remportant facilement son jeu et donc le set, 6-2.

Le deuxième set se poursuit sur la même lignée : alors que l’Australienne avait plusieurs occasions de remporter sa mise en jeu, Mertens break d’entrée et double le score sur son service : 2-0. Elle alourdit le score avec un nouveau break avant que l’Australienne ne contre break et confirme : 3-2. Tomljanovic se rebiffe un petit peu mais Mertens semble rester sereine et patiente, elle s’approche encore un peu du gain du match : 4-2.

L’Australienne joue son rôle, offrant un spectacle plus intéressant, et réduit le score. Mertens fait le job sans trembler et sert pour le gain du match à 5-4. Tomljanovic décidément plus tenace qu'on ne l'imaginait, ne lâche rien et débreak, 5-5 avant de confirmer et de passer devant 5-6. Mertens décroche alors le tie-break, 6-6. Elise domine le tie-break et l’emporte donc 6-2, 7-6 (7/4).

Il s’agit du quatrième tournoi remporté par Elise Mertens dans sa jeune carrière après ceux d’Hobart (2017, 2018) et Lugano (2018).